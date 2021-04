Ragazzini spintonano, insultano e deridono anziana in piazza Giordano

Spintonata, derisa e insultata da due ragazzini in pieno centro, in piazza Umberto Giordano.

Vittima dell'aggressione un'anzia donna, difesa da un uomo di San Severo, in città per lavoro, intervenuto con la scusa di essere il nipote. "Li ho intimoriti così in modo da spingerli ad allontanarsi. La signora mi ha comunque precisato che ci sono, per fortuna, anche bravi ragazzi"