Volontari sulla 'Via della felicità' per una città migliore: altri 15 sacchi di immondizia raccolti al Parco Pantanella

Martedì sera i volontari de La Via della Felicità di Foggia hanno provveduto alla pulizia e alla raccolta dei rifiuti al parco Pantanella. Tra le siepi sono state trovate bottiglie di vetro, cartacce, plastica, lattine e finache una borsa di cosmetici abbandonati in mezzo al prato: quindici i sacchi raccolti. Anche tappi, fazzoletti, accendini e un faretto rotto.

Nulla da aggiungere sulla cronica incuria di molti cittadini disinteressati. I più giovani utilizzano i parchi come ricettacolo di cicche di sigaretta, rifiuti e molto altro. Sotto l’occhio dei passanti l’opera dell’associazione ccontinua imperterrita a dare il buon esempio.

Ormai è sotto i riflettori questo nobile gesto che si ripete settimanalmente con un buon seguito. Marina, responsabile dell’iniziativa vuole ricordare come nella guida al buon senso La Via della Felicità, scritta dall’umanitario L. Ron Hubbard, si esorta ogni individuo a dare il buon esempio anche con piccoli gesti, perché, come scrisse, “Un ciottolo gettato in acqua può provocare onde fino alla spiaggia più lontana.”

Quindi le iniziative proseguiranno nelle prossime settimane in altre zone di Foggia che necessitano l’intervento dei volontari. Per maggiori informazioni chiama il numero 349.809.2540 o scrivi a laviadellafelicitapuglia@gmail.com . Ufficio Stampa La Via della Felicità Sezione Puglia Tel: 391.438.1933 Email: laviadellafelicitapuglia@gmail.com