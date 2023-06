Rifiuti raccolti...ma dopo tre giorni

Salve. Dopo circa 3 (tre) giorni sono finalmente passati, tra le 12:30 e le 13:30 di oggi, in Viale Giuseppe La Torre a Foggia, a raccogliere i rifiuti. Le foto le ho scattate poco prima che venissero svuotati i cassonetti. Certo è che i rifiuti che non erano nei cassonetti, sono rimasti a giacere sull'asfalto, preda di cani e ratti.

E' vero che molte volte sono i cittadini, locali e provinciali, a conferire (o gettare..) rifiuti fuori dai cassonetti ma altre volte, come questa, se la raccolta non viene espletata con puntualità e le "isole" non vengono dotate di cassonetti sufficienti all'utenza residente, il problema rimarrà sempre quello: rifiuti non raccolti e giacenti per altri giorni sull'asfalto.

E ricordo che adesso comincia ad aumentare la temperatura, con ulteriori conseguenze e disagi per chi ci abita e risiede nella zona, comparto Biccari.