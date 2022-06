I ragazzi che fanno bella Foggia a ritmo di sax

Una bella notizia per Foggia e per i foggiani. In questi giorni impazza la polemica sulla frase di Cruciani su Foggia che, a suo giudizio, è la città più brutta d'Italia. Mi spiace contraddirlo, per me, non dico che è la più bella, ma è bella; soprattutto, sono belli e bravi i nostri ragazzi. Dopo tanto dire e parlare di baby gang, di violenze tra ragazzini, di atti vandalici perpetrati da minorenni, vorrei che si parlasse dei cinque ragazzini, non avevano più di 13/14 anni, che ieri, 17 giugno, per le vie del centro si sono esibiti con i loro sax, allietando i numerosi passanti che ben hanno gradito le performance.

Si narra, anche, che la polizia, incrociandoli in centro (in maniera scherzosa), li abbia fermati e richiesto una bella esibizione, pena, l'immediato allontanamento dalla piazza. Il risultato deve essere stato apprezzato, perchè i ragazzi hanno continuato a suonare. A dire di qualche sempre ben informato, sembra che il tutto sia nato, dopo una lezione a scuola, per racimolare un po' di soldi per comprare una bibita rinfrescante.

Così, sax in spalla, dalla scuola Murialdo hanno raggiunto il centro. Ad ogni modo, comunque sia nata l'avventura di questi musicisti di strada in erba, ben vengano queste avventure; queste sono le notizie che dovremmo leggere quotidianamente, questi sono i ragazzi di Foggia che fanno bella Foggia e sono certo che la generosità dei foggiani ha consentito al magico quintetto di potersi dissetare. Grazie ragazzi per tutto quello che ci avete regalato. C.L.