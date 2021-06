Foggiani alle prese con l'aria irrespirabile: come ogni estate torna lo spettro dell'odore nauseabondo a tarda sera

Cara redazione e cari lettori, per quanto riguarda l'aria irrespirabile, di seguito riporto quanto scritto da più di un anno e costantemente sollecitato all'Arpa puglia nonché al consiglio comunale. Invito i concittadini a fare lo stesso.

"Egregi Dottori, sono un cittadino di Foggia preoccupato per il continuo presentarsi di un'aria irrespirabile soprattutto in estate e durante le ore notturne. Come me gran parte della cittadinanza si sta chiedendo se l'aumento esponenziale di casi oncologici siano legati a suddetto fenomeno. È ormai da tempo che continuo, assieme altri concittadini, a segnalare la problematica alle istituzioni comunali e regionali. Ci stiamo organizzando anche in termini legali in modo da portare in escalation le segnalazioni fatte fino a quando non avremo delle chiare ed esaustive risposte. Premesso ciò Vi esortiamo ad affrontare la questione fin da subito con evidenze chiare e pubbliche nel rispetto del diritto alla salute pubblica dei cittadini. In attesa di riscontro. Cordialità"