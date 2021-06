Al mare per amore dell'ambiente, cittadini ripuliscono spiaggia di San Menaio: "Basta poco per cambiare"

'Puliamo il mondo' è l’iniziativa organizzata dall’associazione 'Il Cuore Foggia' delegazione di Vico del Gargano con l’obiettivo di ripulire un tratto di spiaggia libera di San Menaio.

Le volontarie del nucleo Pospe, di supporto psicologico e sanitario in emergenza, nonché clownterapiste, sono state accompagnate dagli amici della casa famiglia 'Villa Libera' di Rodi di Rodi Garganico. Muniti di sacchetti, pettorine e guanti, hanno raccolto i rifiuti accantonati sulla spiaggia.

I primi interventi sono stati orientati a ridurre l’uso della plastica non biodegradabile e alla graduale bonifica delle zone in cui erano presenti rifiuti e immondizie gettati da persone prive del minimo rispetto per i luoghi comuni.

Una giornata di grande senso civico trascorsa in allegria e tanta buona volontà, nel segno della solidarietà e dell’inclusività con la speranza di essere da esempio a tanti altri perché basta poco per creare il cambiamento.