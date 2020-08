La pineta di Marina di Lesina è sporchissima, la ripuliscono ragazzi di San Severo: "Vederla così era demoralizzante"

Anche oggi un gruppo di San Severo Siamo Noi, assieme ai Giovani democratici, ha dato vita all’iniziativa ‘Ripuliamo Insieme’. Non vivere a Marina di Lesina, non ci impedisce di vivere Marina di Lesina.

Si tratta di una località turistica molto vicina alla nostra comunità e che come tale andrebbe tutelata e valorizzata, poiché parte essenziale del nostro meraviglioso territorio. Dopo diverse segnalazioni ricevute, ci siamo recati presso la pineta, la quale presentava ingenti quantità di rifiuti che abbiamo provato a raccogliere. Vedere le condizioni in cui versa un luogo così bello è così demoralizzante per tutti!

Quello che abbiamo fatto però non basta. Oggi ci sentiamo cittadini, e non di una sola città, ma di tutti i luoghi in cui possiamo e dobbiamo riconoscerci, scoprendoli e senza abbandonarli, mai. Marina di lesina fa parte della nostra terra e ci rappresenta, ed è proprio per questo che nei prossimi giorni continueremo il nostro viaggio itinerante in luoghi vicini a San Severo (proprio come Marina di Lesina) e porteremo avanti le nostre iniziative di pulizia insieme ad altri giovani che come noi hanno cuore la propria terra e che già hanno intrapreso progetti analoghi ai nostri.

Gli incivili non si fermano mai e allo stesso tempo noi faremo lo stesso, cercheremo di dare l’esempio affinché sempre più persone imparino a rispettare l’ambiente. Il nostro territorio, ricco di bellezze rarissime, non merita di essere maltrattato in questo modo ed è per questo che il nostro operato non si fermerà! Continueremo a lottare per difenderlo e tutelarlo, perché solo in questo modo potremo garantire un futuro alla nostra terra ma soprattutto a noi stessi!