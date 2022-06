Più forti del caldo infernale: volontari ripuliscono il Parco Incoronata violentato dagli incivili

Quaranta gradi all'ombra. Nemmeno la temperatura proibitiva odierna ha fermato il nostro amore per l'ambiente. In occasione della Giornata Internazionale dell'Ambiente, la delegazione di PlasticFree di Foggia ha ripulito l'area pic-nic del Parco Naturale Regionale Bosco Incoronata dai rifiuti di ogni genere: plastica, vetro, alluminio, carta non soffocheranno più uno dei polmoni verdi più importanti della Capitanata.

Desidero ringraziare tutti i volontari di Abc (Associazione Bambini Cerebrolesi) Foggia, Il Cuore Foggia Clownterapia, Associazione Italiana Persone Down - Aipd Nazionale di Foggia e Daunia In Italy Aps che hanno rinunciato ad una giornata di mare per dare una mano alla nostra iniziativa.

L'attività di raccolta ha generato rifiuti per circa venti grandi sacchi (poi ritirati da Amiu Puglia), adesso come evidenziato dalle immagini la zona pic-nic è nuovamente praticabile, nella speranza che rimanga tale per i prossimi mesi. E' davvero mortificante vedere come una zona pubblica dedicata al contatto con la natura venga così violentata e maltrattata da coloro che la frequentano e che, molto probabilmente, torneranno a frequentarla.

Un ringraziamento speciale a Fabrizio Jamie De Lillo (FreeSpirit Films) che con la sua attrezzatura professionale (fotocamere e droni) ha realizzato video in 4k che presto saranno online. Nonostante l'incuria di molti cittadini e la sordità delle istituzioni, la nostra incessante attività di sensibilizzazione e raccolta sul campo non terminerà. Continueremo nelle prossime settimane a bonificare altri siti. Il nostro amore per l'ambiente non si ferma.