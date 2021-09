Dodici volontari ripuliscono i giardinetti di Maria Grazia Barone

La Via della Felicità si prende cura di altra area verde della città di Foggia.

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Martedì 28 settembre dalle 18 i volontari de La Via della Felicità si sono ritrovati ai Giardinetti di Maria Grazia Barone per una pulizia e raccolta rifiuti. In totale 12 volontari si sono rimboccati le maniche ed hanno raccolto una quindicina di sacchi grandi di immondizia a causa dell’incuria di alcuni gesti incivili.

Tra il “bottino” il gruppo ha raccolto bottigliette di plastica, tappi, lattine e mozziconi. Il gruppo si è già dato appuntamento per la settimana prossima che sarà martedì 5 ottobre dalle 17 con punti di ritrovo in via Gramsci, davanti al campo di baseball.

Marina, responsabile dell’iniziativa vuole ricordare le parole dell’autore L. Ron Hubbard, della guida al buon senso La Via della Felicità: “Continuiamo ad abbattere foreste, ad inquinare fiumi e mari, a rovinare l’atmosfera e sarà la fine.

La temperatura alla superficie può salire fino ad arrostirci, e la pioggia può diventare acido solforico. Tutte le forme viventi potrebbero morire. Qualcuno potrebbe chiedere: “E anche se fosse vero, che cosa posso farci io?”.

Beh, se anche non si facesse altro che disapprovare quelli che con le loro azioni rovinano il pianeta, sarebbe già qualcosa. E persino se ci si limitasse a pensare che è negativo distruggere il pianeta ed a comunicare tale opinione, sarebbe già qualcosa.”

Ma il gruppo foggiano, oltre a disapprovare queste cattive azioni ha deciso di fare qualcosa a riguardo per prendersi cura dell’ambiente. Per maggiori informazioni chiama il numero 349.809.2540 (Marina) o scrivi a laviadellafelicitapuglia@gmail.com . Ufficio Stampa La Via della Felicità Puglia Sezione Foggia Marina Biancardino Tel: 349.809.2540 Email: laviadellafelicitapuglia@gmail.com