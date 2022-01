Buonasera, sono un commerciante. Chiedo a voi se sia possibile che una Piazza come Umberto Giordano sia sempre poco illuminata, per non dire buia. E' squallido. Già l'umore della gente e dei clienti è a terra, il tasso di criminalità è alto, poi noi commercianti seri - che continuiamo a pagare le tasse - dobbiamo assistere a questo scempio.