Il Capodanno degli incivili: 'botti' nella cabina telefonica, atto vandalico in corso Cairoli

Amara sorpresa in corso Cairoli, a Foggia. Nel corso della notte di Capodanno, ignoti hanno fatto saltare uno o più petardi all'interno di una cabina telefonica, distruggendo gli apparecchi su entrambi i lati. La scena, di grande degrado, è balzata agli occhi dei residenti della zona. Il coprifuoco, imposto per limitare il contagio da Covid-19, non ha fermato vandalismi e inciviltà.