Residui di potatura depositati sul canale di scolo: "Gravi rischi con le piogge"

"Circa un mese fa sono stati effettuati i lavori di potatura degli alberi prospicenti la strada che dal campeggio di Calenella conduce alla spiaggia. Peccato che i residui non sono stati correttamente smaltiti, ma lasciati lungo il canale di scolo. Una scelta scellerata che potrebbe condurre a conseguenze gravi, soprattutto con il maltempo. La presenza di grossi rami non fa altro che ostruire il canale, e favorire gli allagamenti in caso di pioggia".