Pini spaventosamente inclinati: cittadini temono il "disastro imminente" in piazza San Francesco

In piazza San Francesco, a Foggia, vi sono due pini di alto fusto (10/15 metri) che sono da anni inclinati, in questo momento, in un modo abnorme. Basta una semplice occhiata alla foto per rendersi conto che l'apice degli stessi è assolutamente fuori dal baricentro.

Infatti, è noto che, quando in un albero il baricentro del tronco si situa al di fuori della superficie individuata dalla base del tronco stesso, e quando l’angolo di inclinazione supera i 15-20 gradi, bisogna assolutamente intervenire. A mio avviso, l'inclinazione supera abbondantemente i 40 gradi. Se si considera che i pini hanno radici che si estendono abbastanza superficialmente nel terreno, va da se che è solo questione di tempo. Spero vivamente che la redazione di Foggiatoday, oltre che pubblicare l'importante problema, lo segnali alle autorità competenti (Comune, Vigili Urbani, Pompieri). Se si considera che gli alberi sono di alto fusto, e che la piccola piazza è frequentata e molto spesso le persone stazionano nella medesima, l'intervento di chi è all'uopo preposto è più che urgente.