Auto come proiettili in via Imperiale: "È davvero pericoloso"

Salve Foggiatoday, noi abitanti di via Giuseppe Imperiale, altezza del tabacchino, per uscire dal cortile con le auto o semplicemente per andare a buttare la spazzatura, siamo sottoposti a rischio investimenti dalle macchine che arrivano come proiettili e accelerano ancor alla vista del semaforo verde.

La sera non si vede niente perché i due lampioni in prossimità del cancello, non funzionano. Riteniamo sia necessario installare dei dossi perché è davvero pericoloso.