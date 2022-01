"Scapperò da Foggia con il dolore dentro"

Meglio definirlo parco della discarica a cielo aperto, anziché 'Parco dei Tratturi. Non ci resta che la parola rassegnazione, anche perché la bonifica e il controllo evidentemente sono pura utopia. C'è troppo menefreghismo a Foggia, preferisco non aggiungere altro. Ho pensato davvero di trasferirmi con la mia famiglia in un paese dove c’è sia rispetto della cosa pubblica,la qualità della vita e dove non si possa aver paura di uscire di sera. Sono un cittadino che andrà via con il dolore dentro.