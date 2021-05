Centinaia di ragazzi assembrati a Parco San Felice, arriva la polizia locale e scatta il fuggi fuggi

Come avviene ormai da parecchie settimane e come denunciato anche da un ristoratore locale, ogni sera Parco San Felice centinaia di ragazzi si riuniscono per fare baldoria, bere, chiacchierare e ascoltare musica. Assembrati e talvolta anche senza mascherina. Ieri sera l'intervento degli agenti della polizia locale ha scatenato il fuggi fuggi generale come da immagini video.