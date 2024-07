Foggia capoluogo di provincia senza una clinica veterinaria h24: "Un fallimento, costretti ad arrivare a Bari"

“Sono triste e amareggiata perché vivo in una città, un capoluogo di provincia, che non ha un ospedale veterinario H24”. È lo sfogo di una foggiana, Iolanda, che ha vissuto la disavventura di un amico ed è preoccupata anche per il suo ‘pelosetto’.



“Specialmente il sabato e la domenica non esiste nessuno”, scrive nella sua segnalazione alla redazione di FoggiaToday. “È una vergogna, e poi si fanno tante manifestazioni, pubblicità anti abbandono e nel momento in cui si ha bisogno di un dottore veterinario o un ricovero o una clinica aperta non c'è nessuno che risponde”, lamenta.

“Mi vergogno di questa città e soprattutto di viverci”.

Il cane di un suo amico è stato investito quindici giorni fa. Il fatto è successo di sabato. Ha telefonato a diversi veterinari, racconta, ma non ha ricevuto risposto.

“Siamo dovuti andare a San Giovanni Rotondo – spiega -. Dopo quindici giorni ci ritroviamo nella stessa situazione: il cane sta male di nuovo. Telefoniamo ai vari dottori, ma anche questa volta nessuna risposta. Siamo stati costretti ad andare a Bari".

Anche lei ha un cane: “Il solo pensiero che si possa sentire male di sabato e domenica mi spaventa, perché vuole dire far morire il mio pelosetto”. Il suo sfogo segue altri casi raccontati dai lettori nei giorni scorsi. “È un ulteriore fallimento per questa città”, afferma sconfortata.