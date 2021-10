Musica Civica: sul palcoscenico del Giordano conversazione con Elisabetta Visalberghi e il concerto di Alessandro Deljavan

Sul palcoscenico del Teatro Umberto Giordano la scienziata ed etologa Elisabetta Visalberghi con la conversazione 'Noi Primati'. A seguire il concerto del pianista Alessandro Deljavan 'Un uomo gentile' dedicato a Vittorio Fabbrini Domenica 10 ottobre sul palcoscenico del Teatro “Umberto Giordano” di Foggia va in scena un nuovo appuntamento della rassegna Musica Civica – Conversazioni tra suoni e parole. Protagonista dell’approfondimento culturale che apre l’evento è la scienziata ed etologa Elisabetta Visalberghi che, con la sua conversazione intitolata Noi Primati, metterà in luce lo studio del comportamento e delle capacità cognitive dei primati, sfatando numerosi preconcetti e contribuendo a chiarire somiglianze e differenze fra primati umani e primati non umani. In particolare, partendo dalla sua grande esperienza professionale che l’ha vista impegnata per molti anni nello studio del comportamento dei cebi (scimmie non antropomorfe di origine sudamericana), sarà possibile comprendere gli aspetti che legano questi primati non umani all’organizzazione sociale dell’essere umano. A seguire, il concerto del pianista Alessandro Deljavan intitolato Un uomo gentile, fortemente voluto dalla presidenza di Musica Civica e da Maurizio Santamaria, quale omaggio a Vittorio Fabbrini, che ci ha lasciato due anni e mezzo fa e che ha rappresentato un punto di riferimento per i musicisti della città di Foggia e non solo.

Fabbrini non era solo un venditore di pianoforti o il titolare di un negozio, ma un uomo che, con grande gentilezza e umanità, ha saputo dedicare la sua vita alla musica e all’arte. Il programma musicale proposto da Alessandro Deljavan, pianista dalle doti straordinarie, prevede l’esecuzione della Sonata per pianoforte n. 3 in si bemolle maggiore K 281 di Mozart, l’Improvviso op. 51 di Chopin e la Sonata in si minore per pianoforte S 178 di Liszt. Una proposta varia che tocca tre capisaldi della letteratura pianistica e che certamente sarebbe stata molto apprezzata dallo stesso Vittorio. Sabato 9 ottobre, a partire dalle ore 17.00, sulla pagina Facebook dell’Associazione Culturale Musica Civica andrà in onda una nuova puntata di “Resto a casa con…”, il ciclo di appuntamenti in diretta pensato per raccontare e descrivere i concerti inseriti nella rassegna Musica Civica – Conversazioni tra suoni e parole.

L’appuntamento di sabato 9 ottobre, condotto e curato da Enrico Ciccarelli, avrà come ospite Alessandro Deljavan, il grande virtuoso del pianoforte che il giorno successivo sarà il protagonista dell’omaggio a Fabbrini al Teatro “Giordano”. La rassegna Musica Civica è organizzata dall’omonima associazione culturale foggiana presieduta dal M° Dino De Palma e gode del sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Puglia FSC 2014/2020 Patto per la Puglia – Investiamo nel vostro futuro, del patrocinio del Comune di Foggia, del Teatro “Umberto Giordano”, oltre che di soggetti privati come la Fondazione dei Monti Uniti di Foggia, la Fondazione Apulia Felix, il Gruppo Salatto, l’azienda Capobianco, la Banca Mediolanum e l’azienda Fortore Energia. L’ingresso allo spettacolo del 10 ottobre è riservato agli abbonati della rassegna Musica Civica – Conversazioni tra suoni e parole XI edizione – 2020, che dovranno esibire il talloncino dell’abbonamento della scorsa stagione e il Green Pass, oltre che indossare la mascherina e mantenere il distanziamento, come da norme vigenti in materia di prevenzione del Covid-19. Per ulteriori informazioni Ufficio Stampa Musica Civica Enrico Ciccarelli Cell. 3356461194 Emanuela Bruno Cell. 3281588160 Indirizzo mail musicacivica@gmail.com

