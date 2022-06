Musica fino a tarda notte, residenti-lavoratori della Mezzaluna esasperati: "Nessuno ci tutela"

Le immagini video girate in via Alcide De Gasperi a Foggia

Salve Foggiatoday, questa è la situazione che si verifica ogni mercoledì in Piazza Alcide De Gasperi, meglio nota come Mezzaluna, dalla mezzanotte e mezza in poi fino alle 2. Ritengo pazzesco che nessuna autorità prenda provvedimenti. Ci sono persone anziane e lavoratori che devono alzarsi alle 7 del mattino per andare a lavorare. In sostanza, nessuno ci tutela