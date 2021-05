Minorenne rintracciata su un treno notturno: era diretta a Foggia per incontrare amici coetanei

Salita a bordo di un treno a lunga percorrenza, una ragazza minorenne si era allontanata da Pescara per raggiungere alcuni amici coetanei di Foggia. Il personale della sottosezione della polizia ferroviaria della città abruzzese, su indicazione del capo treno, per fortuna l'ha rintracciata sul convoglio e presa in custodia, per poi riaffidarla alla madre giunta in stazione dopo la segnalazione della polizia ferroviaria.