Materiali di risulta in via Manfredonia

Via Manfredonia · Arpinova

Di recente sono stati effettuati dei lavori di installazione del nuovo impianto semaforico all'incrocio tra via Manfredonia e viale Fortore.

Purtroppo, a due settimane dalla fine dei lavori, giacciono dei materiali di risulta nella piazzola della torre-faro. Sarebbe il caso che venissero rimossi: non è un bel vedere per chi arriva a Foggia, che già deve far fronte a un manto stradale profondamento dissestato, sul quale si è intervenuti solo con rattoppi sistematici senza mai risolvere radicalmente il problema.

Qualcuno si attivi, ovviamente in base alle proprie competenze e dei ruoli, per risolvere tali problematiche.