Materasso abbandonato sul marciapiede in via Da Zara, residenti esasperati: "E' qui da 15 giorni"

Via Alberto da Zara · Centro - Università

Scene di ordinario degrado urbano, in pieno centro a Foggia. Un vecchio materasso è stato abbandonato circa due settimane fa, sul marciapiede di via Da Zara, a due passi da Piazzale Italia, e da allora è ricettacolo di sporcizia e rifiuti di sorta. I residenti della zona sono esasperati: "E' qui da 15 giorni. Cosa si aspetta per la rimozione?", chiedono preoccupati.