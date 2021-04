Lo scempio in via Caldara, residenti stanchi: "Marciapiedi indecenti, sindaco intervenga!"

Ciao Foggiatoday, lo scempio che vedete in foto insiste ormai da tempo immemore in via Domenico Caldara, angolo via Vittime Civili, all'altezza del civico 4. Camminare su questi marciapiedi indecenti è ormai impossibile, ad ogni passo conviene pronunciare una preghiera considerato che la caduta è a portata di mano. Mi chiedo: siamo cittadini di serie B? È normale avere questi marciapiedi nel 2021, in una città capoluogo, a due passi dal centro? Spero che queste immagini riflettere e indurre il sindaco ad intervenire prima che qualcuno si faccia male seriamente!