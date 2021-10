Morto in un incidente 7 anni fa, avrebbe compiuto 45 anni. Gli auguri sui 6X3: "Non posso tenerti per mano e allora ti tengo nel cuore"

Via Mario Altamura · Zona 167 - Via Lucera

Il 3 gennaio 2014 in via Manfredonia, nei pressi di un distributore di carburanti, un terribile incidente stradale strappava alla vita tre giovani ragazzi di Foggia: Romeo Antonio Pontone di 28 anni, deceduto sul colpo nel terribile impatto tra due auto, Giuseppe Ivan Palladino, di 38 anni, e Marco Milani di 32, morti in ospedale per le conseguenze delle gravi ferite riportate nel violento impatto.

Da alcuni gioni in via Mario Altamura, angolo via Lucera, è comparso un manifesto 6X3 con il quale la sorella di Ivan lo ricorda in vista dei suoi 45 anni, che avrebbe compiuto il 23. “Non posso tenerti per mano e allora ti tengo nel cuore. Ed è lì che sei e sarai presenza eterna. Ed è quello il posto più bello che ho. Buon compleanno Ivan”