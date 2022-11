Due mesi senza che nessuno venga a casa a ritirare il materiale da smaltire

Salve, mi chiamo Enzo scrivo dal Rione Martucci di Foggia. Girando a piedi vedo un degrado allucinante, soprattutto solidi ingombranti messa da incivili senza chiedersi neanche se ci fosse un servizio di recupero da parte di Amiu. Il 18 settembre ho contattato Amiu chiedendo un appuntamento per il recupero del legno ricavato da un mobile. Mi hanno detto che lo avrebbero ritirato entro una decina di giorni. Ho richiamato dopo 20 giorni, una signora, molto cortese, mi ha risposto dicendomi che avevano qualche problema. Dopo 40 giorni richiamo e mi dice che in settimana ripartivano perché mancava un pezzo (non so di cosa stesse parlando).

Ora sono passati quasi 2 mesi, il mio legno è ancora a casa guardando i cassonetti, bene o male li recuperano. Il mio senso civico mi porta a tenere il mio rifiuto a casa, ma secondo voi come si chiava questo? Devo pensare che gli "incivili " a buttare tutto senza neanche domandarsi cosa sia il decoro urbano