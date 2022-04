A Foggia se si spegne una luce è per sempre

Gallery







"Come nella famosa pubblicità dei diamanti. L'illuminazione pubblica a Foggia è cosi: se si spegne una luce è per sempre. Il numero verde che è sui pali di illuminazione pubblica è disattivo. Allora il buon cittadino deve fare segnalazione al Comune: chi si occupa del primo indirizzamento dei cittadini nei pubblici uffici a via Garibaldi manda le persone a fare la segnalazione a via Protano, dove vi è la sede tecnica degli uffici comunali. La stessa figura che ti accoglie in via Protano consegna un modulo (tra l'altro neanche con un simbolo del Comune di riferimento) che bisogna consegnare all'ufficio Urp a via Garibaldi.

Protocollato, loro lo invieranno da via Garibaldi a via Protano. Roba da fantascienza. Tra l'altro il cittadino viene scoraggiato dal presentare questo tipo di segnalazione perché a sentire le figure di indirizzamento delle due sedi non è stato assegnato l'incarico della manutenzione dei sistemi di illuminazione a nessuno: da qui una luce è come un diamante a Foggia, per sempre.

Ma il peggio deve ancora venire: seguito l'iter pedissequamente, a quasi un mese dalla segnalazione con tanto di numero di protocollo ottenuto dal Comune, nessuna risposta. Esiste un portale on line dove fare questo tipo di segnalazione dal nome epart a cui la nostra amministrazione avrà sicuramente erogato un contribuito per usufruire dei suoi servizi. Bene anche sul quel portale la segnalazione è inevasa senza risposta e a detta dell'ufficio urp anche questo strumento non è utilizzato.Siamo al degrado più totale.

Questa storia è dei pali di illuminazione della traversa di Viale fortore 109 e 107 a Foggia. È scontato che con il tempo riguarderà molti più impianti di tutta la nostra città"

Saluti Ing. Giovanni della Martora, Foggia 02/04/2022

Segnalazione del 2 aprile alle 9.56