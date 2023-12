"Non abbiamo un marciapiede dove poter camminare decentemente"

Gallery





Salve Foggiatoday, vi scrivo in quanto al quartiere Cep, in viale Kennedy, stiamo vivendo una situazione di degrado e disservizio, hanno messo cartelli dappertutto di lavori in corso, sono venuti solo una volta e poi sono spariti nel nulla. Intanto noi nel frattempo non abbiamo più un marciapiede e una strada dove camminare decentemente, e dico anche prima dei lavori dell acquedotto. Faccio questa segnalazione chissà qualcuno si sveglia.