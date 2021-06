Frana sulla Statale 90, lavori di messa in sicurezza e senso unico alternato fino al 20 novembre

Anas ha avviato le attività per il ripristino e la messa in sicurezza del versante roccioso di competenza comunale ricadente sulla strada statale 90 "Delle Puglie” tra il km 48,500 e il km 49,200, nel comune di Orsara di Puglia, dove la circolazione è attualmente regolata a senso unico alternato in seguito a una frana.

Per consentire l’avanzamento delle attività propedeutiche al risanamento della pendice del monte e al consolidamento del muro all’imbocco della galleria, continuerà ad essere attivo il restringimento della carreggiata con transito a senso unico alternato.

Il termine delle lavorazioni è previsto per sabato 20 novembre.