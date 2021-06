Lavori in corso in A14: per quattro notti chiude il tratto tra Foggia e Cerignola est

Lavori in corso in A14: per quattro notti chiude il tratto Foggia e Cerignola est, verso Bari. La chiusura è necessaria per consentire di effettuare i programmati lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, nelle quattro notti consecutive di lunedì 28, martedì 29, mercoledì 30 giugno e di giovedì 1 luglio, con orario 22:00-6:00.

Nelle stesse notti, saranno contestualmente chiuse la stazione di Foggia Zona Industriale in entrata verso Bari e l'area di servizio 'Le Saline ovest', situate all'interno del tratto interessato dai lavori. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Foggia, immettersi sulla Statale 673 Tangenziale est di Foggia in direzione di Cerignola, proseguire sulla SS16 adriatica verso Bari e rientrare sulla A14 alla stazione di Cerignola est.