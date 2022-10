Sassi contro le auto e insulti ai passanti: "Questa zona è pericolosa"

Via Giorgio Almirante · La Spelonca

Salve Foggiatoday, segnalo un gruppo di ragazzini che durante il pomeriggio verso l’ora del tramonto, si nascondono dietro i cespugli nella curva che collega via Almirante a via Sandro Pertini lanciando sassi verso i finestrini.

Sono state avvisate le forze dell’ordine che hanno effettuato il sopralluogo riferendo di aver ricevuto altre segnalazioni. È diventata una zona pericolosa in quanto i ragazzini di età molto giovane insultano e lanciano sassi anche addosso ai passanti (da testimonianze diverse). Dove sono le pattuglie in borghese per stanarli? Aspettiamo sempre le disgrazie?