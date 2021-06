I 'Quartieri settecenteschi' invasi da blatte e scarafaggi: "Basta! E' necessaria la disinfestazione"

'Invasione' di blatte e scarafaggi, in via Graticola, a Foggia. A segnalare la circostanza sono alcuni residenti della zona: "Continuano le denunce da parte dei residenti dei quartieri settecenteschi di Foggia, che lamentano la numerosa presenza di insetti di vario tipo per le strade della città", scrivono. "Ora basta! I cittadini tornano a chiedere una disinfestazione che possa in qualche modo risolvere il problema".