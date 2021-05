"Grazie per aver la vostra prontezza, dolcezza e umanità"

Ciao, sono un papà di una bambina di sei mesi la sera del 1 maggio, intorno alle 23, ha richiesto l’intervento di una ambulanza del 118.

Vorrei ringraziare pubblicamente la squadra della postazione Macchia Gialla per la loro prontezza, dolcezza e umanità dimostrata fino all’arrivo in pronto soccorso. Ancora grazie ragazzi. Andrea, Stefania e la piccola Sofia. Questo ci fa capire che in questo periodo non c'è solo il covid e che il 118 della Capitanata è all'altezza di qualsiasi situazione dotata di personale qualificato per ogni gravità.