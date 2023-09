Asfalto nuovo sfondato da lavori nel sottosuolo, foggiani indignati: “È inammissibile”

Negli ultimi tempi, a Foggia dura poco la gioia per l’asfalto nuovo di zecca. “Stanno rifacendo il manto stradale, dopo decine e decine di anni, ma puntualmente hanno ricominciato a rompere. È inammissibile che si facciano degli interventi dopo aver rifatto il manto stradale”, lamenta un cittadino indignato che si è rivolto all’ufficio Lavori Pubblici.

Si riferisce ai lavori di scavo per la rete idrica e agli interventi per la posa di reti tecnologiche. Un altro foggiano, Francesco R., si è rivolto ai commissari straordinari che gestiscono il Comune di Foggia tramite Pec.

Richiama il Regolamento comunale per l’esecuzione di interventi che comportano la manomissione del suolo pubblico che disciplina criteri e modalità del ripristino, approvato il 21 marzo scorso.

“A pochi mesi dall’arrivo del Giro d’Italia, che ha permesso a noi foggiani di poter rivedere finalmente delle strade nuove, come viale degli Aviatori, un’azienda, senza alcun cartello di cantiere, probabilmente per una giunzione in fibra ottica, ha pensato bene di effettuare un buco nel manto stradale di fronte alla clinica San Francesco, nei pressi della fermata dell’autobus, senza ripristinarlo e senza neanche coprirlo con l’asfalto, ma semplicemente coprendolo con un po’ di calcestruzzo”, si legge nella missiva.

“Abbiamo atteso anni per vedere delle strade nuove – osserva - Le sembra normale questo scempio della cosa pubblica, che disattende completamente il regolamento in tema di ripristino del manto stradale?”, scrive Francesco R. chiedendo un intervento deciso del commissario straordinario Vincenzo Cardellicchio, per “rimettere ordine in questa situazione incresciosa che la città di Foggia sicuramente non merita, dopo anni di incuria”.