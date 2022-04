Foggia, ha un infarto al bar davanti alla moglie: ragazza gli salva la vita con un massaggio cardiaco

Salve Foggiatoday, le scrivo per poter ringraziare la persona che domenica pomeriggio, 24 aprile, ha salvato la vita di mio marito, colto da malore all'improvviso mentre eravamo seduti al bar. Si è accasciato improvvisamente al pavimento. In attesa che arrivasse l'ambulanza, mentre io ero in preda alla disperazione, una ragazza con un cagnolino bianco che si trovava lì insieme ad altre due ragazze, gli ha praticato un massaggio cardiaco, mentre io tenevo al guinzaglio il suo animale. Dopo alcune manovre ha ripreso a respirare. All'arrivo dell'ambulanza del 118, tra la preoccupazione e la gioia che mio marito fosse vivo, ho perso di vista la ragazza ma il suo viso ce l'ho stampato davanti ai miei occhi. Vorrei poterti ringraziare e abbracciare. Immesamente grazie, con stima. Claudia.