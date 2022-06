Quelle notti di fuoco e insonni. I residenti: "Siamo esasperati"

Ciao Foggiatoday, volevo segnalare che stanotte intorno alle ore 4, sempre nella stessa zona dei giardini di via Tenente Gastone Malvadi angolo via Alessandro Manzoni, dei balordi, dopo aver fatto schiamazzi per tutta la notte hanno appiccato un incendio all'interno dei giardini dentro cui vi erano i residui della potatura degli alberi provocando danni agli alberi e alle palme circostanti fino a quando non sono giunti i vigili del fuoco a spegnere tutto.

Non se ne può più, è un continuo tutte le notti e nonostante le forze dell'ordine si presentano per cercare di allontanarli, ritornano nuovamente. Vi chiedo di segnalare ciò alle autorità preposte in modo tale che vengono presi provvedimenti seri per questa situazione, perchè noi cittadini siamo esasperati e almeno la notte vogliamo riposare in maniera tranquilla, grazie.