Donna inciampa e cade in via Loffredo: ferite a polso, mano e testa. Il figlio: "Vederla così mi ha fatto male"

Salve Foggiatoday, sono indignato per quanto accaduto questa mattina a mia madre, che certifica come Foggia non tuteli anziani e bambini. E' caduta in via Loffredo su un marciapiede. E' inciampata su un palo della segnaletica tagliato male dove precedentemente pare che altre persone si siano fatte male. Vedere mia madre essere soccorsa dal 118 e riportare la rottura di un polso, una ferita alla mano che necessità punti e un trauma alla testa, fa davvero molto male.