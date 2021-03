Avrebbe potuto provocare conseguenze ben peggiori l'incidente avvenuto ieri sera in viale degli Aviatori, a pochi metri dall'ingresso dell'aeroporto Gino Lisa di Foggia, quando un'auto - probabilmente per via del buio - non ha visto la recinzione di alcuni lavori dell'acquedotto in corso, travolgendola ed evitando peraltro un frontale con un'auto proveniente dalla direzione opposta.