Canadair tra i bagnanti a San Menaio: le immagini spettacolari del rifornimento d'acqua in mare per spegnere l'incendio di Vico

Per tutta la mattinata i canadair dei vigili del fuoco hanno fatto spola tra il fronte di fuoco di Vico del Gargano e la costa di San Menaio. A bassa quota sfiorando gli ombrelloni ed i bagnanti decine di passaggi a bassissima quota e vicinissimi alla spiaggia. Almeno due canadair con manovre spettacolari hanno portato l'acqua a Vico fino a quando tutta la zona è stata messa in sicurezza. 500 ettari di bosco in fumo.

Immagini video del 14 luglio