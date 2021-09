"Siamo la nuova terra dei fuochi"

Via Manfredonia · Arpinova

Via Manfredonia · Arpinova

Buonasera, questa l’incresciosa situazione alle 2 di notte con fuoco divampato prima delle 20 in via Manfredonia subito dopo Amendola. I vigili del fuoco, da me avvisati, mi hanno comunicato che erano stati informati ed una squadra era già sul posto.

A mia precisa domanda circa la natura del rogo mi hanno risposto che si trattava di gavoni di paglia. Mi domando: può mai la paglia bruciare ancora in questa maniera a distanza di 6 ore? E l’odore acre sprigionato? La mia sensazione è che si tratti ancora una volta di rifiuti!!

Questa gente scherza con la salute di tutti noi cittadini di questa derelitta città. E purtroppo nessuno fa nulla per debellare questo triste fenomeno. Siamo noi la 'Nuova Terra dei Fuochi'