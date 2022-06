Le immagini video dell'incendio in via Erpice

Buongiorno Foggiatoday, fate vedere ai foggiani cosa succede in città alle 4.30 del mattino. In via Erpice, zona Distretto militare, ignoti hanno bruciato quattro cassonetti dei rifiuti provocando danni anche a due autovetture parcheggiate, una Ford Focus e un Fiat Doblò. Annerita anche la facciata di una palazzina.