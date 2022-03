Fiamme al Candelaro: incendiata auto in via Galileo Galilei

La scorsa notte al Rione Candelaro, intorno alle 2.40, una Peugeot 307 è stata data alle fiamme in via Galileo Galilei nei pressi di piazza Leonardo Da Vinci. Sulle cause del gravissimo atto incendiario indaga la polizia intervenuta sul posto insieme ai vigili del fuoco, i cui operatori hanno provveduto allo spegnimento delle fiamme. L’auto è stata completamente distrutta dal rogo. C’è sconforto per l’accaduto, atteso che per quanto riguarda le vittime, si tratta di persone perbene.