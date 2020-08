Erbacce e rifiuti nella villa comunale di Castelluccio dei Sauri

Incuria nel paese a seguito di diverse lamentele raccolte dai cittadini di Castelluccio dei Sauri, documentando lo stato di totale degrado e di incuria in cui versa la villa comunale. "È evidente come il verde del “Boschetto del Casale” non venga curato da molti mesi: arbusti selvatici ed erbacce sono presenti ovunque, immondizia di ogni genere, bottiglie spaccate, scalini rotti, marciapiedi rotti, invadendo anche i sentieri e le aiuole; alberi che erano stati piantati da alcuni alunni delle scuole sono ormai secchi, tra l'altro ci sono dei punti a dir poco pericolosi per i bambini. Peccato che la villa comunale situata proprio alle spalle del comune si presenti in questo stato, proprio in un periodo in cui bambini e genitori non desiderano altro che passeggiare e passare del tempo nel boschetto vicino casa, all'aria aperta, in piena allegria e sicurezza. commentano i cittadini: "Visto che l'amministrazione comunale si mostra poco propensa ad accettare le nostre richieste, vogliamo dare a loro un consiglio che ci auguriamo venga preso in considerazione per il bene della comunità: ripristinate al più presto il “Boschetto del Casale”, grazie"