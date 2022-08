Gallery







Le griglie per lo scolo delle acque sono otturate, con la pioggia via Mastelloni diventa un lago. E' quanto denuncia un lettore di FoggiaToday, dopo gil acquazzoni degli scorsi giorni: "Le griglie di via Michele Mastelloni - angolo viale di Vittorio non sono efficienti. Ad oggi non è stata effettuata manutenzione", denuncia il residente. Di fatti, con la pioggia degli scorsi giorni, la strada si è allagata (come in fotografia) ricoprendo anche parte dei marciapiedi. "Qui tutto tace eppure si tratta di semplice manutenzione", conclude.