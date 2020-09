Bambina di 7 mesi con la gola ostruita da un pezzo di carta: "Abbiamo chiamato il 118 ma nessuna risposta"

Salve a tutta la redazione di Foggiatoday. Volevo segnalare quanto accaduto ieri sera. Intorno alle 19 mia figlia di 7 mesi aveva la gola ostruita da un pezzo di carta di merendina del fratellino.

Quando mi sono accorta che qualcosa non andava, per ben due volte ho provato a chiamare il numero 118 per le emergenze. Non ho avuto risposta.

Ho chiamato mio marito e dopo 40 minuti abbiamo riprovato a fare il numero, mentre nel frattempo non riuscivamo ad estrarle il pezzo che ostruiva il canale.

Nessuna risposta per ben cinque volte. Addirittura è partita una operatrice con la voce registrata che diceva che tutti gli operatori erano momentaneamente occupati e che bisognava riprovare piu tardi.

Per fortuna alla fine sono riuscita a togliere dalla gola di mia figlia il pezzo d carta. Ma se fosse stata una cosa più seria?" Io trovo che sia inammissibile e di una gravità inaudita"