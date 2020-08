Due ore di pazienti tentativi per salvare una gattina dal motore di un'auto: "Vigili del fuoco straordinari. Grazie!"

Una squadra straordinaria. Quella dei vigili del fuoco del distaccamento ofantino che nella giornata di ieri hanno operato per oltre due ore, con pazienti tentativi, per salvare la vita di un micetto incastrato in un anfratto del vano motore di un'auto. E' accaduto a Cerignola, zona Rione Fornaci. "I vigili del fuoco sono stati straordinari e vorrei tanto che i lettori del vostro giornale on line potessero riconoscere ed apprezzare l'impegno di questi operatori. Clio (la gattina) ringrazia".