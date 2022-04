C'è un killer degli animali in giro: due gatti morti avvelenati

Salve Foggiatoday, sono Gennaro Ianna, presidente dell'associazione 'Amici dei randagi' di Bovino, il 25 aprile abbiamo soccorso dei gatti che erano stati avvelenati. Il tempestivo intervento non è servito a salvare la vita a uno di loro, mentre un altro è morto ieri mattina.

Una crudeltà inaudita, in un paese civile, non è possibile che gli animali non sono liberi di vagare, c’è sempre qualcuno che li deve privare della libertà. Purtroppo la lotta al randagismo è un tema delicato che non viene ancora compreso realmente dai comuni, ma esiste la tutela al randagismo. Quello che posso dire, è che noi ci continueremo a batterci per la loro tutela, sperando che le cose cambino e che finalmente questi animali indifesi possano vivere la propria vita in libertà.

L’idea di essere uno dei borghi più belli e bandiera arancione, stride con i molteplici avvelenamenti e gli atteggiamenti crudeli verso gli animali. Spero che questo messaggio serva un po’ a sensibilizzare la gente che compie queste atrocità. Come fate a dormire la notte?