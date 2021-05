Oss torna a casa dal turno di notte e trova l'auto sventrata: "Buon primo maggio un corno"

Primo maggio 'amaro' per una giovane Oss foggiana che, tornata a casa dopo il turno di notte, ha trovato la sua auto, parcheggiata in strada, sventrata. Ignoti le hanno danneggiato l'auto per procedere al furto del volante. Il fatto è successo in una zona centrale di Foggia: "Questa è la sorpresa dopo un turno di 9 ore, in ospedale. Buon primo maggio".