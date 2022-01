Foggia, ladri asportano pneumatici da un'auto in pieno centro. La vittima: "Non ho più parole"

Salve Foggiatoday, non auguro a nessuno di essere svegliato nel cuore della notte dalla polizia che ti avvisa che ti hanno portato via le quattro gomme. La prima volta avevano portato via l'auto vecchia di 10 anni, ora è accaduto questo. Sinceramente ho terminato le parole. Vorrei però ringraziare il meccanico Alessandro di officina Pitstop che ci ha aiutati montando delle gomme di fortuna, si è reso disponibile anche se di sabato, dopo il rifiuto di un paio di gommisti perché "non svolgono servizio a domicilio". Grazie per l'aiuto ma soprattutto perché abbiamo ricevuto tante parole di conforto e solidarietà dal vicinato. Certo, sarebbe potuto succedere ovunque, ma intanto è successo a Foggia.