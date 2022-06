Salve Foggiatoday, guardate cosa hanno combinato su un'auto del 2000, una Fiat Punto vecchia con 22 anni di vita. E' successo in via Eugenio Masi a Foggia l'altra notte. Per fortuna non l'hanno portata via, ma hanno provocato un danno di 80 euro tra il nottolino e il costo della manodopera dell'elettrauto.