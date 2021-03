A Foggia per lavoro, in due giorni ho subito un furto e hanno forzato la serratura del mio furgone

Salve Foggiatoday, vorrei raccontarvi la mia esperienza vissuta recentemente a Foggia.

Sono nato a Foggia e a 7 anni mi sono trasferito ad Ariano Irpino.

Sono venuto in città per fare alcuni lavori e nel giro di due giorni ho subito il furto di una borsa contenente ricambistica per caldaie a gas per un valore di circa 300 euro

Come se non bastasse il secondo giorno hanno forzato la serratura del furgone.

Quanto mi fa male vedere la mia città cosi vilipesa e degradata da quattro delinquenti.

Scusate lo sfogo. Dpero che la mia bella città possa risalire la china e possa tornare ad essere riconosciuta come la città del turismo e non dei furti e della mafia.